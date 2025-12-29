Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Знаменитость уже жаловалась на проблемы со здоровьем, связанные с беременностью.

Беременной Лерчек проведут операцию

Фото: Григорьев Максим/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая была госпитализирована в больницу с угрозой выкидыша, проведут операцию. Об этом сообщил адвокат знаменитости Виктор Дугин в беседе с РИА Новости.

«Валерию экстренно доставили в „Лапино“, сегодня-завтра ей будет проведена операция, с ребенком все хорошо, операция не связана с гинекологией», — пояснил Дугин.

В связи с чем находящейся под домашним арестом фигурантке уголовного дела потребовалось проведение операции, юрист не сообщил.

В среду, 24 декабря, Чекалину госпитализировали с угрозой выкидыша. Однако позже ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил в социальных сетях, что с блогером все в порядке. Беременность Лерчек и ранее протекала неидеально. У блогерши диагностировали анемию и гестоз, в связи с чем ей нужно постоянно наблюдаться у врачей.

Чекалина подтвердила четвертую беременность 24 ноября. Отцом будущего ребенка является аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, а сама блогер воспитывает троих детей от предыдущего брака с экс-мужем Артемом Чекалиным.

Уголовное дело в отношении Валерии и Артема возбудили в октябре 2024 года. Экс-супругов, а также их сообщника заподозрили в незаконном выведении из России более 250 миллионов рублей в Дубай с использованием поддельных документов. Налоговая предъявила Чекалиной дополнительный счет на сумму свыше 28 миллионов рублей в мае.

Известно, что 1 декабря Чекалин, как и Лерчек, отрицал участие в выводе средств за границу, однако признал нарушение налогового законодательства. Блогер, в свою очередь, заявила, что средства за продажу марафона начислялись не ей, а зарегистрированной в ОАЭ компании. Она заявила, что не являлась учредителем ни одной организации, фигурирующей в деле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:11
Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне
18:03
Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке
17:47
Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
17:35
Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству
17:29
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию
17:22
Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео