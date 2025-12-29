Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Спортсмен находился в автомобиле, который врезался в стоявший грузовик.

Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Tom Hogan - Hoganphotos.co

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП, в результате которого погибли два человека

Британский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа получил травмы в автомобильной аварии в Нигерии, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщило издание Punch.

По информации издания, 36-летний Джошуа находился в автомобиле Lexus Jeep, когда машина врезалась в стоящий грузовик на автомагистрали Лагос-Ибадан в Макуне. На опубликованных кадрах видно, что спортсмен сидит в разбитом автомобиле без рубашки.

«Джошуа сидел позади водителя, рядом с ним был еще один человек», — рассказал Punch очевидец ДТП.

Уточняется, что боксер получил незначительные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение вместе с водителем. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Джошуа 19 декабря 2025 года победил американского блогера Джейка Пола в поединке в Майами. Всего на его счету 29 побед, 26 из которых нокаутом, четыре поражения на профессиональном ринге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что футболист сборной Замбии Патсон Дака чуть не сломал шею во время празднования гола. Дака пытался исполнить сальто, однако трюк не получился — подкосилась рука, он потерял равновесие и упал головой вниз, прямо на шею. Тем не менее, игрок смог быстро прийти в себя и возобновил бег к угловому флагу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:39
«Выглядит измотанным»: почему Зеленский отменил пресс-конференцию после встречи с Трампом
19:34
Историческое варварство: в Германии переименовывают улицы и площади, связанные с СССР
19:27
Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным
19:18
В Госдуме предложили сделать маткапитал зависимым от числа детей
19:11
Зеленский пытается срочно вывезти из Украины сына своего друга
19:05
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

Сейчас читают

«Я едва сдержался»: как грубость принца Эндрю выводила из себя дворецких
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео