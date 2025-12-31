«В чем вы виноваты? Это черновик!»: IOWA поздравила россиян с Новым 2026 годом

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив 9 0

Певица считает ошибки нормой, и главное — не бояться «делать», даже если выходит грязно и плохо!

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя IOWA призвала всех не расстраиваться из-за сделанных ошибок в Новом году

Не стоит бояться ошибок, ведь каждый белый лист это все равно черновик! Катя IOWA записала эксклюзивное поздравление для читателей 5-tv.ru, в котором спрогнозировала возможность неудач в следующем году и признала их нормой:

«Мы же любим начинать все с белого листа. И нам кажется, что с белого листа точно все получится… Но там тоже будут косяки, там тоже будут ошибки! И знаете что важно? Не расстраиваться и не относиться к этому, как к чему-то, что опять не получилось. В чем вы виноваты? На самом деле — это черновик!»

Относиться к любому этапу жизни с любовью и принятием — это то, чему следует поучиться у Кати IOWA. Певица очень позитивно воспринимает случающиеся с ней казусы, ведь это тоже часть творчества и динамики.

«Давайте делать иногда грязно, иногда плохо — да! Но делать! И, когда ты делаешь, приходит понимание, что это и есть жизнь. Рамок нет! С Новым годом! С новым счастьем!» — говорит певица в обращении к 5-tv.ru.

IOWA подметила, что в нашей стране живет много «начинателей», поэтому, чтобы кляксы на белых листах не смущали, она пожелала продолжать! По словам Кати, в жизни не существует ограничений, кроме тех, которые придумали мы сами из-за слишком серьезного отношения к новым этапам нашей судьбы!

Как сообщал ранее 5-tv.ru, что смотрят на зимних праздниках в разных странах.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

0:51
Мегаограбление: в Германии ограбили банк на 34 млн евро через дыру в стене
0:32
Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла от рака в 35 лет
0:13
Сначала визуальный порядок: как превратить послепраздничную уборку в медитацию
23:54
Еще пять спортсменов из России получили нейтральный статус от FIS
23:35
Тревожный сигнал: облизывание стен у питомцев может быть опасным для здоровья
23:15
Спорная формулировка: IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона-2026/27

Сейчас читают

Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео