Путин в 2025 году провел десять разговоров с Трампом

Дарья Корзина
Всего контактов с представителями Соединенных Штатов, включая телефонные разговоры, личные встречи и переговоры со спецпосланниками, было 17.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин в течение 2025 года провел 17 контактов с представителями Соединенных Штатов, включая телефонные разговоры, личные встречи и переговоры со спецпосланниками. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его данным, десять контактов пришлись на прямые телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, состоялся визит российского лидера на Аляску, а также шесть встреч с американскими специальными представителями.
Ушаков подтвердил, что накануне состоялся очередной телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе беседы американская сторона подробно изложила итоги консультаций с украинской делегацией.

В тот же день в Белом доме сообщили, что разговор лидеров носил позитивный характер и был посвящен вопросам урегулирования ситуации на Украине. Ранее Дональд Трамп также называл предыдущие переговоры с российским президентом результативными, отмечая обсуждение возможных параметров будущей личной встречи.

Накануне Трамп провел закрытые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны затронули вопросы гарантий безопасности для Киева и экономической поддержки со стороны США. После встречи состоялась видеоконференция с участием европейских лидеров.

По итогам этих контактов американский лидер объявил о формировании рабочей группы США по Украине, которая будет взаимодействовать с российской стороной.

