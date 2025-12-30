Меньше готовки и алкоголя: раскрыты особенности новогоднего стола зумеров

Зумеры почти в два раза реже других поколений покупают алкоголь на Новый год

Покупки зумеров перед Новым годом заметно отличаются от привычек других поколений: они чаще выбирают безалкогольные напитки и готовую еду, а свежие овощи и фрукты берут значительно реже. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на данные аналитического проекта T-Data.

«В максимальном числе чеков у зумеров — безалкогольные напитки (62 процента), чаще всего это энергетики и газировка. Фруктов и овощей поколение Z покупает в два раза меньше миллениалов и в 2,3 раза меньше бумеров, зато зумеры чаще других берут готовую еду», — отмечается в исследовании.

В корзине поколения Z часто оказываются товары, которые не входят в топ-30 покупок у других возрастных групп. Среди них — снеки, прежде всего чипсы, холодный чай, лапша и другие продукты быстрого приготовления, сэндвичи, пирожки и онигири, а также пирожные и сухарики.

Алкоголь зумеры покупают заметно реже: он присутствует лишь в 19% их чеков, тогда как у бумеров и миллениалов — в 34%. Самым популярным алкогольным напитком во всех группах остается пиво, уточнили аналитики.

Также выяснилось, что поколение Z реже других приобретает мясо и птицу, колбасу, рыбу и морепродукты, а также сыры — продукты, которые требуют дополнительной готовки или используются в сложных блюдах. В результате готовая еда в чеках зумеров встречается чаще, чем у представителей других поколений.

