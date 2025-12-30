Саша Савельева оказалась под капельницей после дня рождения из-за вируса

Экс-солистке группы «Фабрика» 42-летней Саше Савельевой пришлось ставить капельницу после празднования дня рождения. Об этом она рассказала подписчикам в личном блоге.

Поначалу праздник проходил так, как и было задумано: шестилетний сын Леон трогательно поздравил маму и подарил ей красивый букет, а после именинница отправилась в ресторан с мужем, актером Кириллом Сафоновым.

Супруги оживленно беседовали, сидя за столиком. Саша отметила, что за ужином у нее практически не было аппетита, хотя еда в ресторане была вкусной.

Уже на следующий день у артистки поднялась температура выше 38 градусов и появилась сильная слабость. Саша сделала тест на вирусы и проконсультировалась с врачом онлайн. Выяснилось, что у певицы грипп.

По словам Савельевой, несколько дней она практически не вставала с кровати, так как физически не могла это сделать. Врачи назначили ей лечение, включая капельницы.

Постепенно самочувствие певицы приходит в норму. Саша призналась, что чувствует себя заметно лучше и надеется полностью восстановиться в ближайшие дни.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у экс-супруги Тимати, модели Анастасии Решетовой случился предновогодний нервный срыв.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX