В Госдуме объяснили невозможность ограничить цены на такси в Новый год

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 66 0

Стремление сделать такси доступнее обернется противоположным результатом, уверен парламентарий.

Почему нельзя ограничить цены на такси на Новый год

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Федяев: цены на такси в Новый год нельзя ограничить из-за последствий

Повышение тарифов на такси в новогодние праздники не является достаточной причиной для введения предельной стоимости поездок, так как при пиковом спросе это может привести к серьезным негативным последствиям, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Согласно законодательству, регионы могут устанавливать минимальные расценки на услуги, тогда как максимальные тарифы формируются рыночными условиями — временем суток, днем недели, уровнем комфорта и другими особенностями поездки, пояснил депутат.

«Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать», — отметил он. 

По его словам, в этом случае таксисты предпочтут не выходить в праздники на линии, так как тот же уровень доходов они смогут получить и в обычные дни. 

По словам Федяева, это приведет не к большей доступности такси, а к дефициту: очереди в приложениях станут длиннее, а дороги свободнее, особенно когда людям нужна безопасная доставка домой после праздников. Кроме того, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повышает риск аварий и последующего лишения прав.

Зампред также выразил озабоченность возможным уходом части легальных перевозчиков в неформальный сектор.

«Уже сейчас наблюдается активная деятельность нелегальных водителей через мессенджеры и социальные сети, и в условиях повышенного спроса в новогоднюю ночь их число, вероятно, возрастет», — добавил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодный «зимний транспортный сертификат» для семей с детьми до семи лет. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России
6:16
Перепалку Зеленского с Трампом назвали определяющим событием мировой политики
6:00
Зенитчики сорвали разведку ВСУ, сбив дрон. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
5:41
Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь
5:24
Россиян предупредили о новой «игровой» мошеннической схеме

Сейчас читают

«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
Когда праздник становится кошмаром: самые жуткие рождественские преступления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео