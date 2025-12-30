В Госдуме объяснили невозможность ограничить цены на такси в Новый год

Депутат Федяев: цены на такси в Новый год нельзя ограничить из-за последствий

Повышение тарифов на такси в новогодние праздники не является достаточной причиной для введения предельной стоимости поездок, так как при пиковом спросе это может привести к серьезным негативным последствиям, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Согласно законодательству, регионы могут устанавливать минимальные расценки на услуги, тогда как максимальные тарифы формируются рыночными условиями — временем суток, днем недели, уровнем комфорта и другими особенностями поездки, пояснил депутат.

«Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать», — отметил он.

По его словам, в этом случае таксисты предпочтут не выходить в праздники на линии, так как тот же уровень доходов они смогут получить и в обычные дни.

По словам Федяева, это приведет не к большей доступности такси, а к дефициту: очереди в приложениях станут длиннее, а дороги свободнее, особенно когда людям нужна безопасная доставка домой после праздников. Кроме того, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повышает риск аварий и последующего лишения прав.

Зампред также выразил озабоченность возможным уходом части легальных перевозчиков в неформальный сектор.

«Уже сейчас наблюдается активная деятельность нелегальных водителей через мессенджеры и социальные сети, и в условиях повышенного спроса в новогоднюю ночь их число, вероятно, возрастет», — добавил он.

