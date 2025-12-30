«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 2 064 0

Артистки советуют законодателям улучшить меры поддержки матерей.

Фото, видео: legion-media/Hearst Shkulev Russia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группа «Фабрика» призвала поддержать матерей ради повышения рождаемости в России

Законодателям следует обратить внимание на вопросы защиты женщин и улучшить меры поддержки матерей. Такое мнение солистки группы «Фабрика» высказали корремпонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио», комментируя предложение ввести налог на контрацепцию. 

Певицы с настороженностью отнеслись к такой новости, заявив, что идея выглядит сомнительной и ее вряд ли одобрят.

«Не одобрят это», — сказала Ирина Тонева;

«Мы же не в прошлом веке живем», — добавила Валерия Девятова;

«Идея сомнительная, скажем так», — резюмировала Екатерина Москалева.

По словам Девятовой, для повышения рождаемости в стране, нужно создавать комфортные условия для семей, в частности, для женщины, чтобы она чувствовала себя более защищенной вне зависимости от присутствия рядом мужчины.

«Если мы хотим, чтобы у нас (в России — Прим. ред.) повышалась рождаемость, надо создавать условия все для этого, чтобы семьи не боялись рожать. Я, например, не побоялась. Но при этом, скажем так, не всегда бывает просто, особенно, мамам сейчас в наше время, особенно, многодетным. Если она осталась без папы — так часто бывает, семьи распадаются. Я думаю здесь нужно заниматься этим вопросом семьи, урегулированием, чтобы женщина была как-то больше под защитой, а не наоборот», — высказалась Девятова.

Солистка подшутила, что, ее эта история уже не коснется, поскольку она и так счастливая обладательница троих детей. При этом, если такой налог все-таки введут, они всей группой «сошьют резинки сами».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии обсудил вопросы демографической политики и поддержки семей с детьми.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Бой курантов под стук колес: как встречают Новый год машинисты РЖД на работе
7:46
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры
7:30
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов
6:50
Мощный снегопад со штормом накрыл Турцию
6:30
«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России

Сейчас читают

«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России
«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео