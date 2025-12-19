«Нужно, чтобы стало модным»: Путин о повышении количества многодетных семей

Путин: финансовая стабильность является ключевым условием для создания семьи

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии обсудил вопросы демографической политики и поддержки семей с детьми.

По его словам, финансовая стабильность является ключевым условием для создания и расширения семьи. При этом семья не должна ощущать снижение уровня жизни с рождением ребенка, поэтому государство реализует комплекс мер, направленных на поддержку родителей с момента беременности и до совершеннолетия ребенка.

Глава государства отметил, что многие молодые люди откладывают создание семьи из-за необходимости завершить образование и построить карьеру.

«Сначала молодые люди, прежде всего женщина, хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере, а там уже в 30 лет появляется первый ребенок. А на второго уже и сил не хватает», — пояснил Путин.

В связи с этим он подчеркнул, что важно формировать позитивный имидж родительства, чтобы «счастье материнства и отцовства» стало ценностью и нормой в обществе.

«Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, счастье отцовства», — подытожил глава государства.

Тема многодетных семей

Ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам российский лидер констатировал, что уровень рождаемости в РФ продолжает снижаться, что указывает на недостаточность уже реализованных демографических мер. Вместе с тем в отдельных регионах — Мордовии, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Херсонской и Запорожской областях — зафиксирован рост показателя готовности граждан заводить детей.

В числе приоритетных направлений Путин обозначил усиление поддержки многодетных семей с нарастающим объемом помощи при рождении каждого следующего ребенка, повышение уровня благосостояния и доходов семей за счет устойчивого экономического развития, а также расширение мер, направленных не только на материнство, но и на активное вовлечение отцов в воспитание детей и принятие семейных решений.

Ко всему прочему на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер призвал сделать льготы многодетным семьям адресными. Глава государства отметил, что среди многодетных семей есть и обеспеченные граждане, в том числе высокооплачиваемые работники банковского сектора, которые объективно не испытывают потребности в государственной помощи. По словам Путина, хотя такие семьи формально имеют право на меры поддержки, приоритет при распределении бюджетных ресурсов должен отдаваться тем, для кого эта помощь действительно критически важна.

