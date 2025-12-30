Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Юрист Прокофьева предупредила россиян о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Шумное празднование Нового года может обернуться для россиян штрафом до двух тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.

По ее словам, правила соблюдения тишины устанавливают на уровне регионов, поэтому временные ограничения, перечень запрещенных действий и размер штрафов различаются в зависимости от субъекта.

«В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил», — пояснила юрист.

Она уточнила, что во многих регионах, в том числе в Москве, законодательство не предусматривает специальных послаблений на ночь с 31 декабря на 1 января, поэтому действующие ограничения по уровню шума остаются в силе.

«Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине», — подчеркнула она.

Юрист добавила, что за нарушение таких норм физическим лицам обычно грозят штрафы от 500 до двух тысяч рублей при первом нарушении, тогда как для должностных и юридических лиц санкции значительно выше и зависят от региона.

