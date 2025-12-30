«Усидеть на всех стульях»: какими были переговоры Трампа и Нетаньяху

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Диалог напомнил политологам встречу президента США и главы киевского режима Зеленского.

Переговоры Трампа и Нетаньяху

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

В переговорах Трампа и Нетаньяху было много дискуссий и мало фактуры

Переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху напоминают встречу американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом написало издание EADaily.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что в обоих случаях было «много риторики, но мало фактуры».

Кроме того, было отмечено, что президент США хочет преуспеть зачастую в противоречащих друг другу намерениях.

«Отношения с Катаром важны и для команды Трампа. Вот Белый дом и пытается усидеть на всех стульях одновременно — не ругаться с израильским лобби, получать деньги от монархий Залива, показывать силу против Ирана. И при этом отстраниться от Ближнего Востока, сосредоточившись на более перспективных направлениях», — подчеркнул Дудаков.

При этом Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не приостановит попытки восстановить свой ядерный потенциал. Также известно, что президент США потребовал изменить политику Израиля на Западном берегу реки Иордан. Его беспокоит эскалация насилия и расширение поселений.

Политологом было отмечено и то, что в американском обществе ставится под сомнение необходимость дальнейшей поддержки Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу.

