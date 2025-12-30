Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка в зоне проведения СВО

Алексей Мокряков
ВС РФ уверенно продвигаются вперед, оттесняя противника с занимаемых позиций.

Какие населенные пункты освободили 30 декабря на СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российские войска освободили населенные пункты Лукьяновское и Богуславка

ВС РФ освободили населенные пункты Лукьяновское в Запорожской области и Богуславка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что действия бойцов группировок войск «Запад» и Днепр» были решительными.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
