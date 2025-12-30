Жители регионов РФ критикуют городские украшения и елки от местных властей

Претензии к властям по поводу новогодних украшений — случай далеко не редкий. Жители многих регионов жалуются на то, как выглядят главные городские елки. Особенно глядя на яркие и нарядные заведения частного сектора. При этом средств на них выделяется немало. Разницу заметил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Подобрать слова и правда непросто. Особенно после того, как побываешь внутри этой сказочной избушки. Незабываемое настроение жителям Ижевска дарит сверкающий огнями магазин пенных напитков. Оказалось, это чуть ли не единственное здание в столице Удмуртии, украшенное по-новогоднему. И посетителей оно притягивает тоже нарядных.

«А куда еще идти? А некуда. Вообще красиво все сделали, я не знаю, сколько денег надо втюхать туда», — сказал житель Ижевска Марат.

Денег, действительно, не пожалели: километры гирлянд, олени на крыше и даже ледовые скульптуры. Есть, правда, подозрение, что в новом году, символ которого, лошадь, поставили прямо перед входом, вливания клиентуры отобьют затраты на яркую иллюминацию.

На фоне ослепительной «наливайки» центральные улицы удмуртской столицы выглядят, мягко говоря, тускло. То ли местная администрация решила, что Ижевску не нужно сиять, то ли градообразующее предприятие не захотело тратить деньги «вхолостую», но одинокая елка на пустынной и заваленной снегом площади явно не пользуется популярностью.

Пояснить за новогоднее настроение в местной администрации журналистам не смогли. Но проблема актуальна для многих городов. Чиновникам в Волгограде пришлось докупать шары на елку после критики в интернете: дескать, игрушек на главное зимнее дерево повесили как украли. А может, и правда?

«Каждый год елки у нас — без слез не взглянешь. А в этом году — вообще… Я два дня назад проходила мимо и про себя, молча так, подумала: лучше бы вообще не ставили. Просто смех людям, голая елка стояла», — возмутилась жительница Волгограда Любовь Белая.

Все еще помнят «облезлую елку» из Енисейка: для придания пышности власти приказали приделать к ней ветки от других деревьев.

Это превратилось в настоящий флешмоб. Люди по всей стране высмеивают убогие украшения и кривые елки от властей и управляющих компаний. И смешно, и грустно, и полезно. Пока это самый действенный способ вернуть украденный праздник.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.