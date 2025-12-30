На кофе деньги есть, а на проезд нет? Безбилетник в метро плеснул кипяток девушке в лицо

Она сделала ему замечание, когда заметила, что он пытается пройти вместе с ней через турникет.

Безбилетник в метро плеснул кипяток девушке в лицо

В Москве задержан мужчина, совершивший нападение на пассажирку метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии. По данным правоохранителей, 38-летний мужчина попытался бесплатно пройти через турникет, проследовав за женщиной. Когда она сделала ему замечание, злоумышленник в ответ плеснул ей в лицо горячим кофе из стакана, который держал в руке.

Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Нарушителя задержали на месте происшествия.

В его отношении мужчины составлен административный протокол. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.

