Атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в ночь с 28 на 29 декабря вновь продемонстрировала истинный характер киевских властей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей», — сказано в заявлении.

Министр отметил, что Москва с признательностью воспринимает реакцию иностранных партнеров, осудивших нападение. В то же время он подверг критике европейские государства, настаивающие на предоставлении Украине так называемых «железобетонных» гарантий безопасности. Лавров задался вопросом, какой именно режим и с какими целями страны ЕС и НАТО стремятся защитить, подчеркнув, что этот вопрос носит риторический характер.

Глава российского МИД также заявил, что, по его оценке, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон заинтересованы в сохранении нынешнего киевского режима. Он указал, что власти Украины, по мнению Москвы, запрещают русский язык, оказывают давление на православие и проводят политику с нацистскими чертами. Лавров подчеркнул, что без прекращения подобной поддержки говорить о перспективах долгосрочного урегулирования украинского конфликта не приходится.

Накануне министр сообщил, что украинские силы предприняли атаку беспилотниками на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, средствами противовоздушной обороны были уничтожены 91 БПЛА.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что президент США Дональд Трамп был потрясен, узнав об атаке во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как террористический акт, отметив, что атака была направлена в том числе на срыв усилий по мирному урегулированию конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.