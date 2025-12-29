Лавров заявил об атаке БПЛА на резиденцию президента в Новгородской области

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Силы ПВО уничтожили все атаковавшие беспилотники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

В ночь с воскресенья на понедельник Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с применением ударных беспилотников. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в атаке были задействованы 91 ударный беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направленные на резиденцию главы государства, были своевременно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны.

«Обращаем внимание, что данная акция была осуществлена на фоне интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», — заявил Сергей Лавров.

28 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить пути разрешения украинского конфликта. Беседа состоялась в главном обеденном зале президентской резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

В тот же день Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным возможные дату и место их будущей встречи. Президент США отметил, что теория о причастности России, которая ранее выдвигалась, препятствовала эффективному взаимодействию между двумя странами.

