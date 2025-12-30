Туск заявил о возможном мире на Украине в ближайшие недели

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Премьер-министр Польши, проведя консультации с лидерами Европы и НАТО, сказал, что на горизонте появились надежды на завершение конфликта.

Мир на Украине возможен в ближайшие недели

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможном достижении мира на Украине в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства по итогам переговоров лидера с европейскими коллегами.

«Мир на горизонте. Несомненно, произошли события, которые дают основания надеяться, что этот конфликт может закончиться, и довольно скоро. Но это все еще надежда, все еще далекая от стопроцентной уверенности», — говорит Туск.

Позже он уточнил, что, говоря о горизонте, имел в виду ближайшие недели.

Польский премьер подчеркнул необходимость тесной координации действий на международном уровне для реализации этой возможности. Его заявление прозвучало после серии консультаций с лидерами Европы, Канады и представителями НАТО.

Ранее накануне, 29 декабря, американское издание Defense News сообщало о растущей озабоченности в Европе в связи с обсуждаемыми планами урегулирования, отмечая растерянность европейских политиков в вопросах дальнейшей поддержки Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что атака на резиденцию Путина подтверждает террористическую сущность Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

18:47
Новая опасность: в России нашли тысячи серверов, с которых можно украсть пароли
18:38
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
18:32
«Усидеть на всех стульях»: какими были переговоры Трампа и Нетаньяху
18:24
Иллюзиониста Эмиля Кио похоронят 2 января на Троекуровском кладбище
18:20
На красной ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов
18:05
Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься

Сейчас читают

Скончался легендарный иллюзионист Эмиль Кио
«С ковровой дорожкой»: как бывшие соседи Долиной встретят новую хозяйку квартиры
Иллюзия молодости: что в косметике дает эффект сейчас, но старит потом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео