Криптобиржа Binance приостановила вывод средств на карты для украинцев

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приостанавливает вывод средств на карты украинцев. Об этом сообщили на сайте министерства финансов страны.

Подобное сообщение о прекращении вывода средств компания разослала украинским пользователям. В сообщении биржи шла речь о том, что граждане этой страны больше не смогут выводить деньги непосредственно на карты платежных систем VISA или MasterCard. Кроме того, не будут выполняться автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты (Recurring Buy). При этом SWIFT-переводы еще останутся доступны для пополнения и для снятия средств.

