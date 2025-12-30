Криптобиржа Binance приостановила вывод средств на карты для украинцев

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Кроме того, не будут выполняться автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты.

Криптобиржа Binance приостановила для украинцев вывод денег

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приостанавливает вывод средств на карты украинцев. Об этом сообщили на сайте министерства финансов страны.

Подобное сообщение о прекращении вывода средств компания разослала украинским пользователям. В сообщении биржи шла речь о том, что граждане этой страны больше не смогут выводить деньги непосредственно на карты платежных систем VISA или MasterCard. Кроме того, не будут выполняться автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты (Recurring Buy). При этом SWIFT-переводы еще останутся доступны для пополнения и для снятия средств.

Ранее 5-tv.ru писал, что осужденного на 11 тысяч лет основателя биржи Thodex Озера нашли мертвым в тюрьме. Озер находился в одиночной камере в тюрьме закрытого типа № 1 в Текирдаге. Его тело обнаружили рядом с дверью в ванную. Генеральная прокуратура начала расследование, и одна из версий предполагает, что Озер мог покончить с собой.

