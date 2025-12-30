Еще пять спортсменов из России получили нейтральный статус от FIS

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

В общей сложности организация одобрила AIN для 21 российских атлетов.

Пять спортсменов из РФ получили нейтральный статус от FIS

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще пятерым спортсменам из России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В публикации говорится, что FIS предоставила обновленный список российских и белорусских спортсменов и вспомогательных сотрудников, которым присвоили статус AIN (индивидуальный нейтральный атлет — Прим. ред.).

Нейтральный статус получили лыжники-фристайлисты Светлана Иванова, Никита Андреев и Никита Новицкий, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. Помимо этого, соответствующий статус теперь есть у тренеров по фристайлу Николая Шимбуева и Юрия Зукаля.

В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, российские лыжники Непряева и Коростелев завоевали квоты для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии по итогам спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

