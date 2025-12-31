В Мексике умер самый полный человек в мире

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 59 0

Хуан Педро Франко был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В Мексике умер самый полный человек в мире

Фото: x.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самый тяжелый мужчина в мире Хуан Педро Франко скончался в Мексике в возрасте 41 года. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

В 2017 году его официально признали самым тяжелым человеком в мире и занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Франко весил 595 килограммов. Пиковый вес мужчины за всю жизнь составлял 600 килограммов.

Хуан Педро Франко умер 24 декабря в больнице Агуаскальентес. По информации мексиканского издания El Universal, причиной смерти послужила тяжелая инфекция почек, вызвавшая системные осложнения.

Лечащий врач мужчины назначил ему строгую средиземноморскую диету, а позже провел две хирургические процедуры по снижению веса. После этого Франко удалось сбросить около 49% исходной массы тела.

Однако воспалительный процесс в почках развивался стремительно и не поддавался коррекции, несмотря на терапию. Это привело к смерти.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, неправильные пищевые привычки в детстве могут привести к ожирению во взрослом возрасте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

2:30
Уходящий 2025 год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
2:11
Зазвенит ли январская вьюга? Москвичам пообещали сугробы к Рождеству
1:48
В Госдуме потребовали выяснить, кто не впускает россиян в Грузию
1:29
«Шторм века»: последствия непогоды на пляже в Сочи
1:10
В Мексике умер самый полный человек в мире
0:51
Мегаограбление: в Германии ограбили банк на 34 млн евро через дыру в стене

Сейчас читают

Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео