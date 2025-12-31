«Никаких сомнений не возникает»: МакSим о Деде Морозе из Устюга

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Певица ездила с двумя дочерями в вотчину волшебника и прониклась новогодней сказкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

Вера в волшебство дарит огромное удовольствие, легкость и наслаждение жизнью. И здорово, когда даже во взрослом возрасте человек не перестает надеяться на что-то светлое и доброе. Певица МакSим рассказала корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подход на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио», как вместе с двумя дочерями съездила в вотчину Деда Мороза и прониклась новогодней сказкой.

«Мы были в Великом Устюге на самой почте Деда Мороза и, конечно, получили огромное удовольствие, находясь там. Непосредственно общаясь с самим Дедом Морозом, если он действительно тот самый, с которым вы встретитесь там, то никаких сомнений о том, что он существует, не возникает вообще. Такой вологодский акцент, здоровенный, конечно, вообще впечатляющий», — поделилась звезда.

Ранее эксклюзивно 5-tv.ru главный волшебник страны рассказал о своем детстве, друзьях, коллегах, собственной семье и о будущем Снегурочки. Наш корреспондент побывал в гостях у Деда Мороза — московской усадьбе в Кузьминках.

