«Срок годности»: в МИД высказались о возможном восстановлении отношений с ЕС

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 57 0

В нынешнем составе Еврокомиссия будет работать до 2029 года.

Могут ли улучшиться отношения между Россией и Евросоюзом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломат Масленников: отношения России и Евросоюза могут улучшиться в будущем

Россия и Евросоюз могут восстановить дипломатические отношения, которые сейчас переживают один из худших периодов в истории, в будущем. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Владислав Масленников.

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой „срок годности“, после которого будет другой состав», — отметил дипломат.

Уточняется, что Еврокомиссия в нынешнем составе будет действовать до 2029 года. При этом сейчас Брюссель активно продвигает политику ужесточения антироссийских санкций. Также нынешние чиновники выступают за увеличение военной помощи Украине.

В то же время Еврокомиссия выступает за активную милитаризацию Евросоюза. В 2025 году Брюссель разработал целый ряд военных документов, среди которых «Белая книга по европейской обороне — готовность 2030», «Дорожная карта в области оборонной готовности», «Дорожная карта по трансформации оборонной промышленности».

Как ранее писал 5-tv.ru, в МИД раскритиковали желание Брюсселя «подчинить» балканские страны против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

5:38
Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Туапсе
5:19
«Человек-паук» с акции у суда по делу Долиной покинул изолятор
5:00
«Пройдет по фортуне»: певица Слава рассказала, в чем нужно встречать Новый год
4:45
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
4:25
«Срок годности»: в МИД высказались о возможном восстановлении отношений с ЕС
4:05
Превышение красоты? Какие гирлянды на авто грозят лишением прав

Сейчас читают

Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео