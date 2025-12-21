В МИД РФ раскритиковали желание Брюсселя «подчинить» балканские страны против России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Концепция «дружбы против Москвы» на протяжении долгих лет является ключевым программным посылом в работе структур Европы.

Как ЕС настраивает Балканы против России

Фото: © РИА Новости

МИД РФ: Страны ЕС хотят подчинить Балканы, настроив их против России

Брюссель реализует в отношении балканских стран модель безусловного подчинения, настраивая их против России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Отвечая на вопрос о понятии «дружба против России» дипломат отметил, что западные государства связаны не дружбой и союзничеством, а отношениями доминирующего «хозяина» и подчиненного. По его словам, Евросоюз использует такую модель, чтобы расширить сферу своего влияния в политических интересах.

Национальные цели государств игнорируются, и это несет фатальные последствия для коренных суверенных интересов и безопасности каждой их них. Конъюнктурщики из Брюсселя попросту не учитывают первостепенные политические потребности отдельных стран, преследуя свои задачи.

Уже многие годы консолидация против России становится главным программным посылом в работе европейских бюрократов с другими странами, и нет никаких признаков того, что этот подход изменился.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС запретил кандидатам на вступление посещать парад Победы в Москве.

