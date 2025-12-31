«Не понимаю, что с этим делать»: Чумаков о своих гонорарах

Артист вырос в бедной семье, поэтому никогда не ставит перед собой цели заработать на что-то крупное.

Певец Чумаков не копит деньги и тратит их на жену

Певец Алексей Чумаков не ставит целью зарабатывание денег. Единственное, о чем просит артист у бога — это о здоровье и работе. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

По словам Чумакова, он не «чахнет над златом», поскольку вырос в бедной семье и не понимает, как можно заниматься накопительством. Даже накануне Нового года артист не ставит конкретных материальных целей.

«Я вырос в бедной семье, поэтому у меня нет привычки осязать деньги <…>. Я не понимаю, что с этим делать и, поэтому мне намного проще купить какой-то подарок супруге, детям, друзьям. И я не заточен на то, чтобы заработать на дом — у меня нет такого. Я, единственное, о чем прошу бога — о здоровье и о работе. Чтобы я был здоров, чтобы моя семья была здорова, чтобы я нужен был зрителям, и чтобы у меня была работа», — поделился исполнитель песен «Необыкновенная» и «Небо в твоих глазах».

Певец добавил, что со всеми финансовыми благами у него прекрасно справляется семья. Чумаков с радостью отдает родным такую возможность, чтобы они чувствовали себя спокойно и комфортно.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец и амбассадор легкой жизни Прохор Шаляпин предложил в предстоящий год ассоциировать себя с «наездниками», которые скачут на лошади и наслаждаются жизнью. О трудоголизме, конечно, и речи быть не может!

«Не понимаю, что с этим делать»: Чумаков о своих гонорарах
