«Работать надо немножечко»: Шаляпин пожелал в Новом году купаться в любви

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив 9 0

Шоумен сравнил предстоящий год с солнечным курортом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Прохор Шаляпин пожелал в Новом году купаться в любви

Год Лошади, по мнению Прохора Шаляпина, не означает, что его нужно проводить в роли коня. В беседе с 5-tv.ru артист предложил ассоциировать себя с «наездниками», которые скачут на лошади и наслаждаются жизнью! Такая метафора означает смену приоритетов с работы на себя:

«Чтобы вы купались в любви, удовольствии, счастье и как можно больше отдыхали. Работать надо, но немножечко, а больше отдыхать и наслаждаться жизнью! Люблю Вас всех. Все на пляж!» 

Шоумен считает, что люди должны научиться быть рыбами в океане добрых пожеланий — любви, радости и многого другого. Отдых, по мнению Шаляпина, лучшая стезя для реализации счастья, а работа — необходимость, которой не должно быть слишком много. Мол, пусть знает свое место!

Амбассадор легкой жизни также добавил, что хочет в Новом году больше хороших новостей!

5-tv.ru ранее сообщал,  Прохор Шаляпин прокомментировал свои яркие образы.

Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

