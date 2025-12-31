Как правильно собрать селедку под шубой — все слои по порядку

Ошибка в одном слое может испортить вкус классического новогоднего блюда.

Как правильно собрать селедку под шубой — слои по порядку

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

В правильной селедке под шубой семь слоев

Последовательность слоев в селедке под шубой играет важную роль для вкуса и внешнего вида блюда. Несмотря на то что существуют различные вариации рецепта — с яблоком, плавленым сыром или другими добавками — классический вариант остается в приоритете.

Как собрать селедку под шубой:

  1. Первый слой: основа — тертый отварной картофель;
  2. Второй слой: сельдь, нарезанная кубиком;
  3. Третий слой: мелко нарезанный репчатый лук (чтобы продукт не горчил, предварительно его стоит ошпарить и немного подержать в кипятке);
  4. Четвертый слой: тертая отварная морковь;
  5. Пятый слой: тертые вареные яйца;
  6. Шестой слой: тертая вареная свекла;
  7. Седьмой слой: майонез.

Кулинарные эксперты отмечают, что селедка под шубой — салат с историей, популярный в советской кухне и на постсоветском пространстве. Он традиционно готовится на праздники, особенно на Новый год, и представляет собой многослойную композицию из корнеплодов, рыбы и заправки.

Ранее диетолог назвала опасные блюда Нового года. Об этом сообщал 5-tv.ru. По словам эксперта, в первую очередь стоит с осторожностью относиться к многосоставным салатам с майонезом.

