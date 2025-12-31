Ошибка в одном слое может испортить вкус классического новогоднего блюда.
Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova
В правильной селедке под шубой семь слоев
Последовательность слоев в селедке под шубой играет важную роль для вкуса и внешнего вида блюда. Несмотря на то что существуют различные вариации рецепта — с яблоком, плавленым сыром или другими добавками — классический вариант остается в приоритете.
Как собрать селедку под шубой:
- Первый слой: основа — тертый отварной картофель;
- Второй слой: сельдь, нарезанная кубиком;
- Третий слой: мелко нарезанный репчатый лук (чтобы продукт не горчил, предварительно его стоит ошпарить и немного подержать в кипятке);
- Четвертый слой: тертая отварная морковь;
- Пятый слой: тертые вареные яйца;
- Шестой слой: тертая вареная свекла;
- Седьмой слой: майонез.
Кулинарные эксперты отмечают, что селедка под шубой — салат с историей, популярный в советской кухне и на постсоветском пространстве. Он традиционно готовится на праздники, особенно на Новый год, и представляет собой многослойную композицию из корнеплодов, рыбы и заправки.
Ранее диетолог назвала опасные блюда Нового года.
