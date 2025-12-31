В правильной селедке под шубой семь слоев

Последовательность слоев в селедке под шубой играет важную роль для вкуса и внешнего вида блюда. Несмотря на то что существуют различные вариации рецепта — с яблоком, плавленым сыром или другими добавками — классический вариант остается в приоритете.

Как собрать селедку под шубой:

Первый слой: основа — тертый отварной картофель; Второй слой: сельдь, нарезанная кубиком; Третий слой: мелко нарезанный репчатый лук (чтобы продукт не горчил, предварительно его стоит ошпарить и немного подержать в кипятке); Четвертый слой: тертая отварная морковь; Пятый слой: тертые вареные яйца; Шестой слой: тертая вареная свекла; Седьмой слой: майонез.

Кулинарные эксперты отмечают, что селедка под шубой — салат с историей, популярный в советской кухне и на постсоветском пространстве. Он традиционно готовится на праздники, особенно на Новый год, и представляет собой многослойную композицию из корнеплодов, рыбы и заправки.

