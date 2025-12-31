Председатель ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русскую речь

Во время совещания со строителями на южном берегу Иссык-Куля председатель Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев жестко отреагировал на языковую позицию представителя китайской компании China Road. О случившемся сообщает NewTimes.kz.

Обращаясь к иностранному специалисту, Ташиев поинтересовался, на каком языке тому удобнее вести разговор — киргизском или русском. В ответ сотрудник компании заявил, что владеет только русским языком. Такой ответ вызвал у главы ГКНБ явное раздражение.

Ташиев подчеркнул, что компания работает на территории Киргизии уже около 20 лет и в связи с этим потребовал, чтобы ее представители начали изучать государственный язык республики. По его мнению, столь длительное присутствие в стране не оставляет оправданий для языковой неподготовленности.

Ранее в Министерстве иностранных дел Киргизии опровергли сообщения о возможных изменениях правил въезда для граждан России. Ведомство заявило, что информация о якобы планируемом допуске россиян в страну с 1 января 2026 года исключительно по заграничным паспортам не соответствует действительности. Напомним, подобные публикации ранее появились в ряде СМИ.

