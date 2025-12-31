В ООН отказались комментировать атаку БПЛА на резиденцию президента России

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не может комментировать сообщения о террористической атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем об этих сообщениях. Однако мы не можем их комментировать, поскольку они не подтверждены», — отметили в УВКПЧ.

Ранее, 30 декабря, постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов указал, что молчание организации после атаки БПЛА на резиденцию Путина может свидетельствовать о непротивлении действиям Киева, который, по его словам, перешел к государственному терроризму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по резиденции президента в Новгородской области. По информации главы российского МИДа, силы ПВО уничтожили 91 дрон.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что президент США Дональд Трамп был «шокирован» сообщением об атаке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 декабря охарактеризовал атаку на резиденцию главы государства как террористический акт, совершенный со стороны Украины.

