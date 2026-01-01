Радиостанция «Судного дня» поздравила всех с Новым годом необычным словом

Диана Кулманакова
Ранее на частоте звучали фрагменты произведений Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».

Что прозвучало на радиостанции Судного дня в Новый год

Радиостанция Судного дня передала после наступления Нового года слово «глотанье»

Коротковолновой радиостанцией УВБ-76, известной также под неофициальным названием радиостанции «Судного дня», в первые минуты 2026 года было передано нестандартное новогоднее «поздравление». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

В 00:20 по московскому времени на рабочей частоте станции внезапно прервался привычный звуковой маркер. В эфир вышел мужской голос, который с использованием фонетического алфавита дважды произнес слово «Глотанье». После этого трансляция вновь вернулась к стандартному режиму, и на частоте снова зазвучал непрерывный сигнал.

Ранее на той же частоте уже фиксировались необычные отклонения от привычного формата вещания. В частности, в 16:10 по московскому времени 30 декабря 2025 года передавались фрагменты произведений композитора Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро», а также композиция Франка Дюваля It Was Love. Последний раз перед этим станция выходила на связь 29 декабря, когда в эфир было передано слово «перелаз».

Радиостанцией УВБ-76 коротковолновое вещание ведется с 1970-х годов. Официального подтверждения ее назначения не существует, однако деятельность станции традиционно связывают с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные голосовые сообщения в виде отдельных слов, что пользователи социальных сетей нередко интерпретируют в контексте глобальной безопасности и текущих международных событий. В промежутках между такими сообщениями, как правило, звучит характерный маркер, из-за которого станцию также называют «жужжалкой».

Особый интерес у пользователей и конспирологов УВБ-76 вызывает и необычный набор словоформ, периодически появляющихся в эфире. В разное время радиостанцией передавались такие слова, как «хрюкостяг», «лисоплащ», «баксознак», «гордостих» и «древостой», что лишь усилило ее мистическую репутацию.

