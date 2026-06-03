«Есть признаки восстановления: журналист Кавулич про отношения России и Запада

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 48 0

При этом он отметил: всегда найдутся государства, которые будут против совместной работы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Журналист Джон Кавулич: есть признаки восстановления отношений России и Запада

Политолог Джон Кавулич высказался о возможных признаках восстановления контактов России со странами Запада во время посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналист рассказал 5-tv.ru.

По его оценке, контакты с действующими и бывшими чиновниками, а также представителями бизнеса позволяют говорить о начале этого процесса.

«На форуме присутствует немецкая делегация. Есть представитель администрации Трампа. Да, формально его миссия носит культурный характер, но он остается официальным представителем», — сказал Кавулич.

При этом политолог предупредил: даже в случае завершения конфликта рассчитывать на быстрое смягчение санкционного режима не следует. По его словам, внутри Евросоюза сохраняются государства, готовые блокировать послабления.

«Внутри Евросоюза всегда найдутся страны, которые будут возражать. <…> вероятно, мы увидим и 22-й, и 23-й, и 24-й, и 25-й пакеты санкций», — заключил Кавулич.

ПМЭФ-2026 проходит под темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Сегодня форум остается пространством, где обсуждают не только российскую экономику, но и новую архитектуру международного сотрудничества.

Если раньше значительная часть повестки была связана с западными партнерами, то теперь все больше внимания уделяется связям с Востоком и Югом, технологическому развитию, устойчивости национальных экономик и поиску практических решений в условиях меняющегося мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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