В центре Млечного Пути нашли огромную «планету-изгой»

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 44 0

Найденный объект находится на расстоянии около 9,9 тысячи световых лет от Земли.

В центре Млечного Пути нашли огромную «планету-изгой»

Фото: 5-tv.ru

Польские астрономы открыли планету-изгой размером с Сатурн во Млечном Пути

Польские астрономы сообщили об обнаружении в центре Млечного Пути так называемой «планеты-изгоя», сопоставимой по размерам с Сатурном. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Science.

Найденный объект находится на расстоянии около 9,9 тысячи световых лет от Земли, в созвездии Стрельца.

«Этот свободно плавающий объект образовался не изолированно, а был выброшен из планетной системы в результате динамических взаимодействий», — говорится в публикации ученых.

Таким образом, открытие подтвердило гипотезу о том, что массивные планеты в редких случаях могут быть выброшены из звездных систем и продолжать существование в одиночку.

Исследование провела группа астрономов под руководством директора обсерватории Варшавского университета Анджея Удальского в рамках проекта OGLE. В его ходе специалисты занимались поиском гравитационных микролинз, создаваемых близкими, но невидимыми для глаза объектами. Отмечается, что ученым удалось выявить сразу несколько крайне холодных и тусклых небесных тел, которые часто называют «планетами-изгоями».

