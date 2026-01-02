Дональд Трамп расторг соглашение об аренде полей для гольфа NLT

Президент США Дональд Трамп расторг договор об аренде полей для гольфа NLT

Президент США Дональд Трамп расторг договор аренды общественных полей для гольфа, заключенный полвека назад между Национальной парковой службой Вашингтона и Национальным фондом гольфа (National Links Trust, NLT). В то же время в прессе появляются сообщения, что американский лидер планирует провести реконструкцию этих площадок. О прекращении сотрудничества рассказали представители NLT на официальном сайте.

«NLT глубоко огорчен решением администрации Трампа расторгнуть наш 50-летний договор аренды с Национальной парковой службой. С момента принятия на себя управления полями для гольфа Rock Creek, East Potomac и Langston пять лет назад NLT неукоснительно выполнял все обязательства по договору аренды, стремясь обеспечить наилучшее будущее для общественного гольфа в Вашингтоне», — сказано в публикации.

В заявлении также подчеркнули, что фонд «категорически не согласен» с утверждением администрации Трампа о том, что условия договора аренды нарушали. Представители организации заявили, что отношения с Национальной парковой службой Вашингтона всегда были продуктивными и конструктивными.

В NLT отметили, что инвестировали в проекты по улучшению полей 8,5 миллиона долларов, в том числе краткосрочные улучшения, которые принесли весомые дивиденды, удвоив количество раундов и доходы, но сохранив при этом плату за игру значительно ниже среднерыночной для общественных гольф-полей региона. Пока поля остаются открытыми — до тех пор, пока это позволяет Белый дом.

В середине декабря Дональд Трамп заявил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне — она появится напротив Мемориала Линкольну — рядом с Арлингтонским мостом и кладбищем. Президент подчеркнул, что новая арка станет уникальной для США. Как писал 5-tv.ru, до это президент показал первые результаты реконструкци Белого дома, в котором по его воле на месте снесенного крыла здания появится бальный зал.

