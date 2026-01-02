Опасный полет: как утечки паров из двигателей самолетов калечат экипаж и пассажиров

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

В конструкции почти всех гражданских воздушных судов есть упоминание источника угрозы для экипажа и пассажиров.

Какая скрытая угроза есть в самолетах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Токсичные пары из двигателей пассажирских самолетов попадают в салон

Токсичные пары из двигателей пассажирских самолетов периодически попадают в салон и кабину пилотов. Об этом сообщается в исследовании The Wall Street Journal.

По словам невролога Роберта Канецки, с которым говорили журналисты, за последние 20 лет в его медицинской практике было примерно 12 пилотов и более 100 бортпроводников, пострадавших от воздействия паров на борту воздушных судов. Пациенты получают повреждения нервной системы вследствие тяжелых отравлений.

Причиной утечки токсичных паров из двигателей самолетов как правило становятся особенности конструкции, из-за которых система очистки и подачи воздуха пропускает последний через двигатель. По такому принципу работают ​практически все современные модели самолетов гражданской авиации.

По описаниям очевидцев, токсичные испарения пахнут как «мокрая собака» или лак для ногтей. Известны случаи, когда из-за симптомов отравления приходилось совершать аварийные посадки. Пассажиры испытывали тошноту, у пилотов начинались проблемы со зрением и реакцией.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пулково были массовые задержки рейсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Опасный полет: как утечки паров из двигателей самолетов калечат экипаж и пассажиров
