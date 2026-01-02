Долгие годы плохого питания связали с риском возрастных нарушений мышления

|
Дарья Орлова
Многолетние наблюдения показали, что пищевые привычки формируют состояние мозга задолго до старости.

Из-за чего развивается деменция

Фото: 5-tv.ru

Ученые пришли к выводу, что люди, которые на протяжении жизни не уделяли внимания качеству рациона, значительно чаще сталкиваются с ухудшением мышления и признаками деменции в пожилом возрасте. Такие выводы сделаны по итогам почти 70-летнего исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Current Developments in Nutrition.

Специалисты проанализировали данные 3059 участников, оценивая их питание на разных этапах жизни — в детстве, а также в зрелые и пожилые годы. Рационы сравнивали с актуальными рекомендациями по здоровому питанию. Параллельно исследователи регулярно проверяли когнитивные способности испытуемых — от базовых навыков в школьном возрасте до памяти, скорости реакции и обработки информации у взрослых.

Анализ показал устойчивую закономерность: наиболее низкие показатели интеллекта в старшем возрасте чаще фиксировались у тех, кто питался несбалансированно на протяжении жизни. При этом участники с более качественным рационом — с преобладанием овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов и с ограничением соли — дольше сохраняли ясность ума.

Авторы исследования отметили, что признаки вероятной деменции выявлялись почти у 10% людей с низким качеством питания, тогда как среди приверженцев здорового рациона этот показатель находился в пределах 2-6%. По мнению ученых, полученные данные указывают на то, что именно питание на протяжении всей жизни, а не только в пожилом возрасте, тесно связано со способностью мозга противостоять возрастным изменениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

