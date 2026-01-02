Две женщины ранены, 40 квартир повреждены: ВСУ ударили по Белгороду ракетами

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 105 0

Пострадавших госпитализируют.

Последствия удара ВСУ по Белгороду 2 января

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть двое раненых

В Белгороде в результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одну женщину с подозрением на черепно-мозговую травму и баротравму доставили бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Еще одну раненую, получившую осколочную травму плеча, везут в городскую больницу.

В почти в 40 квартирах трех жилых зданий выбиты окна, также повреждено остекление частного домовладения. Кроме того, у местного коммерческого объекта повреждены кровля и фасад, осколки посекли семь машин, сообщил глава региона.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах, где находились посетители и отдыхающие, праздновавшие Новый год. Противник использовал БПЛА с зажигательной смесью, часть жертв была сожжена заживо. Атака была признана терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибли 27 человек, включая двоих детей.

Две женщины ранены, 40 квартир повреждены: ВСУ ударили по Белгороду ракетами

