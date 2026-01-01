«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
Последствия вражеского налета напоминают картину после ядерного удара.
Фото: фото: пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сальдо: тела жертв от атаки ВСУ в Херсонской области сгорели почти полностью
Конечной целью атаки украинских беспилотников в Херсонской области стало кафе и гостиница в Хорлах, где находились посетители и отдыхающие. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, тела погибших при вражеском ударе практически полностью сгорели.
«Идет идентификация тел. Тела полностью, практически, сгорели. На это просто страшно смотреть», — заявил Сальдо.
Он добавил, что последствия атаки напоминают картину после ядерного удара, так как на месте трагедии остались лишь силуэты людей среди завалов.
По словам губернатора, полный список погибших будет опубликован после завершения идентификации всех тел. Он также уточнил, что один ребенок сгорел заживо, а четверо детей получили ранения.
До этого стало известно, что в результате удара тремя украинскими дронами погибли 24 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Среди пострадавших — 29 человек, в том числе дети 2008, 2012, 2018 и 2019 годов рождения, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Сальдо подчеркнул, что ночная атака является демонстрацией террористической сущности киевского режима и была направлена на создание массовых жертв среди мирного населения.
Ранее 5-tv.ru писал о состоянии раненых после удара ВСУ в Херсонской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 янв
- Мать с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на Хорлы
- 1 янв
- В МИД РФ призвали международное сообщество осудить теракт в Херсонской области
- 1 янв
- Пятилетний ребенок погиб в результате удара ВСУ по машине в Херсонский области
- 1 янв
- «Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область
- 1 янв
- После удара ВСУ по Херсонской области 19 человек остаются в больницах
- 1 янв
- Осколочные раны, контузии: состояние раненых после удара ВСУ в Херсонской области
- 1 янв
- В Херсонской области 2 и 3 января объявлен траур из-за удара ВСУ
- 1 янв
- «Акт государственного терроризма»: зампред СФ об атаке на Херсонскую область
- 1 янв
- Выгоревшие здания и тела погибших: кадры последствий удара ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области
- 1 янв
- Нанести удары возмездия: военный эксперт об ответе на атаку ВСУ в Херсонской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?