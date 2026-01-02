Меган Маркл и принц Гарри продают ужины в своей компании за шестизначную сумму

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 10 0

Новая инициатива герцогов Сассекских вызвала бурную реакцию и у поклонников, и у критиков.

Сколько стоит ужин с принцем Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Frank Gunn

В преддверии 2026 года герцоги Сассекские — Меган Маркл и принц Гарри — запустили очередной коммерческий проект в рамках своей компании, предложив состоятельным клиентам формат закрытых ужинов в своем обществе. Стоимость такого вечера достигает 100 тысяч долларов, что эквивалентно примерно восьми миллионам рублей.

Как утверждается, вырученные средства планируется направлять в благотворительный фонд супругов. Однако, по данным RadarOnline, новость встретили с заметным скепсисом: источники указывают на неоднозначную репутацию пары в вопросах публичности и продвижения собственных инициатив.

Королевский корреспондент Руперт Белл публично раскритиковал идею, назвав цену чрезмерной. По его мнению, столь высокий чек за личное общение выглядит неоправданным, особенно с учетом того, что последние публичные появления герцогов нередко становились поводом для иронии и критики.

В социальных сетях обсуждение приобрело язвительный тон. Пользователи вспомнили неудачный опыт Меган Маркл в кулинарных проектах и с иронией высказывались о том, что организацию ужинов лучше бы доверить профессионалам, а не самой хозяйке вечера.

