Безопасные позы: как правильно спать после употребления алкоголя

Пьяному человеку опасно спать на спине или животе

Выпив достаточное количество спиртного, человек становится менее чувствительным к внешним раздражителям. Из-за этого он может вовремя не заметить, что лежит в опасном положении. О том, какие позы могут стать угрозой для жизни при алкогольном опьянении, рассказал Life.ru ортопед Владимир Барашкин.

Пьяному опасно спать на спине с запрокинутой головой. Ухудшается поступление воздуха, человек начинает задыхаться, но не замечает этого. То же самое касается позы «лицом» в подушку. В ней напившийся просто не заметит, что ему не хватает кислорода.

Засыпать полусидя, будучи «под хмелем», тоже очень опасно — у выпившего расслабляется шея, и дыхательные пути начинают сдавливаться. Опять же, не хватает кислорода, кровь хуже движется по сосудам головы.

Наименее вредным Барашкин считает сон на боку. Кроме того, важно правильно организовать спальное место — подобрать хорошую подушку. Голову необходимо разместить параллельно с туловищем. Важно, чтобы голова и шея находились в нейтральном положении, без лишних изгибов.

Как ранее писал 5-tv.ru, певец Сергей Мазаев признался, что алкоголь едва не разрушил его жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.