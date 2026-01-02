От пьяных дебошей до пилатеса: как алкоголь едва не разрушил жизнь Сергея Мазаева

Певец Сергей Мазаев уже 20 лет не употребляет алкоголь

Певец Сергей Мазаев откровенно рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Что помогло заслуженному артисту РФ бросить пить? Как он поддерживает себя в хорошей физической форме? Почему распался первый брак знаменитости? С какими трудностями пришлось столкнуться его второй жене? И за что артиста не может простить Лариса Долина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этом году у Сергея Мазаева необычный юбилей. Музыкант уже 20 лет как не употребляет алкоголь. И для него это важная дата. В молодости он едва не умер от спиртного.

«У меня было много очень рехабов всяких. Он начал мешать мне жить, я просто решил с ним завязать, и все», — говорит солист группы «Моральный кодекс».

Сергей Мазаев вспоминает: полжизни прошло как в тумане. Исполнитель пристрастился к алкоголю еще в подростковом возрасте, а затем началась рок-н-ролльная жизнь. Мазаев стал известным музыкантом и завсегдатаем тусовок, где наливали щедро и помногу. Он и сам не заметил, как бокал-другой превратились в зависимость.

«Ты приходишь в какую-то обстановку или на день рождения, или на тусовку, где тебе первым же вопросом задают: а почему ты пьешь? Все думают, что это какая-то, я не знаю, патология, почему ты не пьешь. И очень много друзей и знакомых, которые постоянно тебя подталкивают», — отмечает певец T-Killah.

«Мне очень жаль тех людей, которые… Мы видим сейчас в рехабе, да, очень много звезд. Это же не для шоу, это же реально у них проблемы. Мне жаль тех людей, которые реально крутые и погибают», — заявляет певица Анна Калашникова.

Мазаев мог выйти в невменяемом состоянии на сцену и искренне считал, что так живут все знаменитости. Однажды в подпитии он даже разругался с Ларисой Долиной. Певец прилюдно оскорбил звезду за то, что она исполняет не джазовые композиции, а, как и все, ушла в попсу. Позже, по словам артиста, он неоднократно извинялся перед ней, но певица так его и не простила.

«Я лично не слышала от него извинений. И в душе у меня остался неприятный осадок. Всегда говорю: «Ребята, прежде чем говорить что-то, подумайте», — подчеркивает Долина.

К 40 годам Сергей Мазаев, как он сам утверждает, окончательно превратился в алкоголика. А дебоши, скандалы и пьяные разборки стали для него неотъемлемой частью жизни.

«Да у меня таких ситуаций было тысяча, просто тогда не было интернета еще. Заканчивалось мордобоем обычно», — признается артист.

«Это такая болячка, которая затрагивает все. Конечно же, мозг. Мозг просто деградирует. Каждый запой гибнет определенное количество нейронов. В исходе алкогольная энцефалопатия — это слабоумие. Мы видим этих всех людей на улице, они уже такие очень глупые, их только интересует алкоголь. Есть злобная и агрессивная, а есть слабоумно-дурашливая», — объясняет врач-нарколог Василий Шуров.

Заодно Мазаев пристрастился к запрещенным веществам, и это отразилось на его личной жизни. К тому моменту музыкант был уже три года женат. С соседкой Ольгой он расписался сразу после армии, в этом союзе родился сын Илья.

Но в итоге женщина не выдержала. Она устала терпеть запои, которые могли не прекращаться месяцами. А еще узнала, что супруг ей неверен, и подала на развод.

«Ей подкинули фотографию одной женщины, с которой я тогда общался, ну, изменял. Чувство вины перед Ольгой у меня было, пока она не вышла замуж», — уточняет исполнитель.

А затем у певца начались проблемы со здоровьем и карьерой. Мазаев понял, что пора приводить себя в форму. К тому же в это время он встретил новую любовь — Галину Волкову, с которой расписался спустя три года отношений.

«Она моложе меня. Она живет светской жизнью. Она очень популярная и красивая женщина. Когда встретится человек, это не надо даже искать. Он появляется просто неожиданно, непонятно где и как. Надо просто быть в форме и готовым к этому», — подчеркивает артист.

Женщину не испугали проблемы Мазаева. Девять раз она спасала его от запоев, возила по клиникам. И лишь в начале нулевых музыканту удалось перебороть привычку. Он действительно держался и не пил, в семье воцарилось спокойствие. Супруга подарила ему дочь Анну и сына Петра. А сам Сергей Мазаев стал помогать таким же зависимым.

«Близкий друг, дальний друг, женщина, мужчина — всем рассказываю, что это привычка, от которой можно избавиться и вернуть себе нормальную жизнь, нормальный мозг. Но не все на это способны», — заявляет артист.

Но в 2018 году у него случился срыв иного толка. Исполнитель попал в наркологическую клинику. Долгие годы Мазаев посещал групповые занятия и работал с психологом.

«Он многие вещи проработал, осознал. Для него срыв — как работа над ошибками. Он где-то что-то не доработал, может быть, в стрессовую ситуацию попал или, наоборот, в слишком хорошую», — уточняет врач Шуров.

После этого певец понял: если он не остановится, то следующим местом, где окажется, станет морг. Мазаев взял себя в руки, начал заниматься спортом. И со временем осознал, что здоровый дофамин гораздо лучше.

«Я занимаюсь пилатесом, плаванием занимаюсь всю жизнь. Раньше на лыжах бегал, копье метал, конькобежным спортом занимался. А на самом деле надо просто думать об этом. Потому что организм обезьяны, которым мы владеем, его надо просто контролировать», — рассказывает музыкант.

Сергей Мазаев надеется, что рецидива больше не случится. Артист признался: он жалеет, что и так потерял много времени в погоне за дурманом вместо того, чтобы нянчить детей и записывать новые песни.