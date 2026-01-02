Буданов* принял предложение Зеленского возглавить офис президента Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что принял предложение главы киевского режима Владимира Зеленского занять пост руководителя его офиса. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

Буданов сообщил, что расценивает это назначение как серьезную честь и одновременно большую ответственность. По его словам, работа на такой должности требует максимальной концентрации и готовности принимать ключевые решения.

До этого Зеленский официально предложил главе ГУР возглавить офис президента. Помимо кадрового решения, он поставил перед новым руководителем задачу пересмотреть стратегические основы обороны и развития страны, а также подготовить дальнейший план действий для вынесения его на утверждение.

Буданов сменил на этом посту Андрея Ермака, отправленного в отставку 28 ноября. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака в рамках расследования уголовного дела, связанного с подозрениями в коррупции в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют организатором преступной схемы.

В свою очередь, издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщало, что просьба Зеленского написать заявление об уходе стала для Ермака серьезным ударом и привела к нервному срыву. По данным журналистов, в окружении президента считают, что после его отставки Зеленский начал возвращаться к модели управления, характерной для начала 2022 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленскому не удалось добиться от президента США Дональда Трампа обещаний по безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов