Буданов* принял предложение Зеленского возглавить офис президента Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Глава киевского режима поставил перед новым руководителем задачу пересмотреть стратегические основы обороны и развития страны.

Какая задача у Бурданова на должности главы офиса Зеленского

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что принял предложение главы киевского режима Владимира Зеленского занять пост руководителя его офиса. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

Буданов сообщил, что расценивает это назначение как серьезную честь и одновременно большую ответственность. По его словам, работа на такой должности требует максимальной концентрации и готовности принимать ключевые решения.

До этого Зеленский официально предложил главе ГУР возглавить офис президента. Помимо кадрового решения, он поставил перед новым руководителем задачу пересмотреть стратегические основы обороны и развития страны, а также подготовить дальнейший план действий для вынесения его на утверждение.

Буданов сменил на этом посту Андрея Ермака, отправленного в отставку 28 ноября. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака в рамках расследования уголовного дела, связанного с подозрениями в коррупции в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют организатором преступной схемы.

В свою очередь, издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщало, что просьба Зеленского написать заявление об уходе стала для Ермака серьезным ударом и привела к нервному срыву. По данным журналистов, в окружении президента считают, что после его отставки Зеленский начал возвращаться к модели управления, характерной для начала 2022 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленскому не удалось добиться от президента США Дональда Трампа обещаний по безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:35
В Найроби обрушилось 16-этажное здание
17:20
МИД РФ опубликовал список японских военных с отмененной реабилитацией в России
17:05
Буданов* принял предложение Зеленского возглавить офис президента Украины
16:50
С елками и смехом: как отметили начало года необычным забегом в Долгопрудном
16:33
«Скорбят вместе с нами»: Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах
16:16
Заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков скончался в возрасте 77 лет

Сейчас читают

Зеленский предложил нового главу ОП на место Ермака
Долгие годы плохого питания связали с риском возрастных нарушений мышления
Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео