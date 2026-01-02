Эстония запретила въезд священнику РПЦ якобы по соображениям безопасности

ERR: Эстония запретила въезд священнику РПЦ

Эстония запретила въезд на территорию государства священнику Русской православной церкви (РПЦ) Роману Колесникову якобы по соображениям безопасности. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

«Священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, который осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом, запретили въезд в Эстонию», — говорится в публикации компании.

Министерство внутренних дел Эстонии объяснило, что запрет на въезд связан с его позицией в поддержку внешней политики России. Отмечается, что Роман Колесников стал третьим представителем духовенства, в отношении которого были приняты подобные меры.

