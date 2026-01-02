Эстония запретила въезд священнику РПЦ якобы по соображениям безопасности

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Роман Колесников стал третьим представителем духовенства, в отношении которого были приняты подобные меры.

Почему священника из России не пустили в Эстонию

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

ERR: Эстония запретила въезд священнику РПЦ

Эстония запретила въезд на территорию государства священнику Русской православной церкви (РПЦ) Роману Колесникову якобы по соображениям безопасности. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

«Священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, который осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом, запретили въезд в Эстонию», — говорится в публикации компании.

Министерство внутренних дел Эстонии объяснило, что запрет на въезд связан с его позицией в поддержку внешней политики России. Отмечается, что Роман Колесников стал третьим представителем духовенства, в отношении которого были приняты подобные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь со 150-летней историей. По предварительным данным, огонь нанес зданию, построенному в конце XIX века, серьезные повреждения. Обрушилась башня исторической постройки, что свидетельствует об интенсивности возгорания. На место происшествия выехало большое количество пожарных расчетов.

Эстония запретила въезд священнику РПЦ якобы по соображениям безопасности
