Пожар на площади три тысячи «квадратов» вспыхнул в Сергиевом Посаде

Давид Андриясов
Давид Андриясов

К ликвидации возгорания привлекли 57 человек, задействовали 18 единиц техники.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru



Ночью 3 января в торговых павильонах рынка «Щедруха» в Сергиевом Посаде вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На момент прибытия пожарных бригад наблюдалось открытое горение на площади 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — отметили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлекли 57 человек, задействовали 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, унесший жизни нескольких десятков человек, мог вспыхнуть из-за бенгальских огней в шампанском. Об этом рассказали очевидцы трагедии, находившиеся в заведении. 

Еще одна очевидица заявила, что бар был переполнен. Когда начался пожар, на лестнице образовалась давка, в помещении начался хаос. Некоторым удалось спастись, разбив окна и выпрыгнув на улицу. В общей сложности пострадали не менее ста человек. Многие находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших и раненых россиян нет. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака



