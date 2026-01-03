Tesla уступила мировое лидерство на рынке электромобилей китайской компании BYD

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 8 0

По итогам 2025 года Tesla реализовала 1,64 млн машин — на 9% меньше, чем годом ранее.

Tesla уступила мировое лидерство на рынке электромобилей

Фото: 5-tv.ru

Основанная богатейшим человеком в мире Илоном Маском компания Tesla утратила статус крупнейшего продавца электромобилей, уступив лидерство китайскому автоконцерну BYD. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Автопроизводитель сообщил о снижении поставок в четвертом квартале на 16%, что не оправдало ожиданий аналитиков. За год продажи Tesla упали почти на 9%, это второе подряд годовое снижение», — отмечается в материале.

На фоне спада у Tesla китайская BYD, напротив, продемонстрировала уверенный рост. По итогам 2025 года компания реализовала 2,26 млн электромобилей, тогда как продажи Tesla составили 1,64 млн машин.

Отмечается, что Маск на фоне ухудшения показателей все активнее смещает фокус внимания на развитие сервиса роботакси. Запуск этой платформы может стать ключевым для компании в 2026 году, особенно с учетом того, что рынок США остается для Tesla крупнейшим.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, состояние основателя Tesla и SpaceX, владельца соцсети X Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов. Доля предпринимателя в Tesla составляет 12% или 197 миллиардов долларов

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Tesla уступила мировое лидерство на рынке электромобилей китайской компании BYD
