В Челябинской области нашли следы падения «Царь-метеорита»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Необычные борозды в лесу и сигналы металлоискателя вновь оживили старую загадку.

В Челябинской области нашли следы падения «Царь-метеорита»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В лесном массиве рядом с поселком Верхний Атлян в Челябинской области местные жители обнаружили аномальные следы, которые могут быть связаны с так называемым «Царь-метеоритом». О находке сообщил один из очевидцев в беседе с URA.RU.

«Осенью 2025 года, когда еще было мало снега, мы ходили в окрестностях Верхнего Атляна. Там заметили странные борозды на земле. Металлоискатель показал, что в почве под травой что-то есть, возможно осколки „Царь-метеорита“. Рядом валялись странные камушки. Потом снег выпал и поиски были прекращены», — рассказал житель Миасского городского округа.

По его словам, находки были сделаны в труднодоступной части леса. После снегопадов дальнейшие исследования пришлось отложить, однако летом он и его знакомые намерены вернуться к поискам. Подробности предполагаемого маршрута и точное место участники инициативы раскрывать не стали, опасаясь, что участок могут затоптать случайные посетители.

История возможного падения крупного метеорита в этом районе тянется с 2013 года. Тогда ученым не удалось обнаружить массивный фрагмент небесного тела в окрестностях Верхнего Атляна — были найдены лишь отдельные небольшие образцы, которые направили на изучение в Москву.

При этом часть исследователей до сих пор сомневается в версии, что самый крупный обломок находился в Чебаркульском районе, полагая, что он мог быть частью значительно более масштабного объекта, упавшего именно возле Верхнего Атляна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
Сальдо: количество пострадавших в результате теракта ВСУ в Хорлах увеличилось до 60
15:02
В 2026 году россиян ждет рекордное число выходных
14:55
В МИД РФ обеспокоены насильственным вывозом президента Венесуэлы из страны
14:53
Сальдо: Зеленский лично планировал атаку на резиденцию Путина и село Хорлы
14:39
Айза-Лилуна Ай обнаружила на старом фотоаппарате снимки незнакомцев
14:22
Томми Ли Джонс выступил с обращением после гибели дочери

Сейчас читают

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение после ударов
Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео