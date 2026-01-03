Томми Ли Джонс выступил с обращением после гибели дочери

Голливудский актер Томми Ли Джонс впервые прокомментировал смерть своей 34-летней дочери Виктории, которая скончалась в одном из отелей Сан-Франциско. Вместе с близкими он обратился к публике, призвав с уважением отнестись к частной жизни семьи в период тяжелых переживаний.

По данным правоохранительных органов, Виктория почувствовала себя плохо и потеряла сознание в номере отеля Fairmont San Francisco в ночь на 1 января. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительно причиной гибели называют передозировку, окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы.

Расследование обстоятельств происшествия ведет полиция. Источник в силовых структурах уточнил, что следов насильственного воздействия обнаружено не было, а версия криминального характера смерти на данный момент не подтверждается.

Семья покойной распространила заявление, в котором выразила благодарность всем, кто направил слова поддержки и соболезнования, и попросила уважать их право на личное пространство в этот непростой период.

Виктория родилась во втором браке Томми Ли Джонса. В детстве она ненадолго появлялась на экране — в возрасте 11 лет снялась вместе с отцом в фильме «Люди в черном-2».

Как сообщает New York Post, в последние годы у Виктории были серьезные проблемы с законом. В 2025 году ее дважды задерживали: весной — по обвинениям, связанным с управлением автомобилем в состоянии наркотического опьянения, хранением запрещенных веществ и сопротивлением полиции, а летом — после инцидента домашнего насилия, произошедшего в одном из отелей.

