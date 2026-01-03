Собянин: городские парки в 2025 году посетили более 250 млн человек

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Это на 73 миллиона больше, чем в предшествующем году.

Сколько людей посетили парки в Москве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году городские парки Москвы посетили более 250 миллионов человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Это на 73 миллиона больше, чем в предшествующем году. Причины такой популярности — создание комфортных условий для посетителей и интересные события», — пишет мэр столицы.

Проект «Парковые выходные» стал самым рекордным: было проведено 715 мероприятий, в которых приняли участие около семи миллионов человек. В день празднования 80-летия Великой Победы прошло более полутора тысяч мероприятий, в которых приняли участие больше 1,2 миллиона человек.

В летний сезон в парках побывали порядка 89 миллионов раз. Также в летний период прошел фестиваль классической музыки «Парковая симфония» с участием симфонических оркестров и оперных певцов. В пяти парках открылись площадки фестиваля «Сады и огороды». Кроме того, заработали пять летних кинотеатров, три лесных библиотеки, 32 фотозоны, пять детских игровых зон, а также четыре танцевальные площадки.

По традиции прошли тренировки проектов «Мой спортивный район», «Спортивные выходные» и «Спорт в парках». Также за последние годы были благоустроены Царская набережная в «Коломенском», новая зона отдыха у Пионерского пруда в Парке Горького. Кроме того, подошел к завершению второй этап комплексного благоустройства и реабилитации территории «Сокольников».

Ранее 5-tv.ru писал, что удивляет иностранных туристов в зимней Москве. Гостей столицы ждет большая развлекательная программа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу до атаки США
16:35
Трамп устроит грандиозное шоу вокруг ареста Мадуро, чтобы поднять свои рейтинги
16:22
CNN: ЦРУ отслеживало местонахождение Мадуро накануне операции по его захвату
16:16
В Хорлах задержана группа лиц, пытавшаяся проникнуть в воинские подразделения
16:10
В Киев прибыли представители стран «коалиции желающих» для консультаций по Украине
16:04
Мадуро и его жене предъявили обвинения в суде Нью-Йорка

Сейчас читают

Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение после ударов
Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео