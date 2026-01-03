В Киев прибыли представители стран «коалиции желающих» для консультаций по Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Начался новый раунд международных переговоров с участием западных партнеров по вопросам безопасности и экономики.

Зачем представители коалиции желающих прибыли в Киев

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прибытии в Киев советников государств, входящих в так называемую «коалицию желающих». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По имеющимся данным, в переговорах планируется участие представителей Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Кроме того, к обсуждениям присоединятся делегации НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Со слов Рустема Умерова, в ходе консультаций стороны намерены сосредоточиться на вопросах безопасности и экономического взаимодействия, проработать рамочные документы, а также согласовать дальнейшие шаги и форматы сотрудничества Украины с международными партнерами.

О предстоящей встрече советников по национальной безопасности в формате «коалиции желающих» ранее заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский. Тогда он уточнял, что на 6 января запланирована отдельная встреча уже на уровне лидеров государств, которая, по предварительной информации, должна состояться во Франции.

Ранее, 16 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщал, что страны «коалиции желающих» подготовили план возможного размещения своих войск на территории Украины. Он пояснял, что над этим документом работали представители военных ведомств, которым было поручено разработать стратегию обороны в воздушном пространстве, на море и на суше.

