Лавров и Родригес призвали к диалогу для недопущения эскалации в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 3 января провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку вокруг Венесуэлы и необходимость предотвращения дальнейшей эскалации. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в ходе беседы Лавров выразил поддержку венесуэльскому народу на фоне происходящих событий.

«Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Москва намерена и далее поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту суверенитета и национальных интересов страны. Стороны также высказались в пользу недопущения дальнейшего обострения ситуации и подчеркнули важность поиска выхода из кризиса путем диалога.

Отдельно в разговоре был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, включая политическое взаимодействие на международной арене.

Ранее 3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении Соединенными Штатами крупномасштабной военной операции на территории Венесуэлы, а также сообщил о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро и его супруги. После этих заявлений МИД РФ выразил глубокую озабоченность произошедшим, осудил действия США и призвал не допустить дальнейшей эскалации напряженности вокруг Венесуэлы.

