Патриарх Кирилл провел литургию в Успенском соборе Кремля

Евгения Алешина
Также он благословил участников специальной военной операции.

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля в день памяти митрополита Киевского, Московского и всея Руси, святителя Петра. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

«Всех вас… сердечно поздравляю с очень значительным для нашей церкви праздником — с памятью святителя и чудотворца Киевского, а затем Московского», — сказал патриарх.

Именно святитель Петр был основателем собора, отметил он. Кирилл в ходе литургии вручил награды Русской православной церкви и ордена Славы и чести II степени. Также патриарх благословил участников специальной военной операции, участвовавших в молебне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы. Отмечается, что решение было принято по причине начала церковного суда над митрополитом. Причина инициации производства не уточняется.Уточнялось, что временное управление вышеперечисленными каноническими структурами было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

