Опубликованы кадры обстановки у штаб-квартиры DEA в Нью-Йорке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Ранее туда доставили Николаса Мадуро.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликованы кадры обстановки у штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. На месте находится корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Журналист отметил, что власти США еще в 2020 году начали уголовное преследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его обвиняют, в том числе, в сговоре с целью ввоза кокаина в Америку.

«За это <…> администрация Трампа (президента США. — Прим. ред.) даже назначила денежную награду — сначала 15 миллионов долларов, затем 25 и 50», — сказал корреспондент «Известий».

Ранее Мадуро был доставлен в Нью-Йорк. Венесуэльского лидера привезли в офис DEA. Он должен был пройти процедуру оформления, а затем быть доставлен в изолятор в Бруклине.

По приказу главы Белого дома Дональда Трампа 3 января США нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. В рамках операции американские военные захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По словам президента Соединенных Штатов, в понедельник над ними пройдет суд. Супруги, как сказал Трамп, лично ответственны за наркотерроризм против граждан его страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
9:32
В СФ заявили об отказе США в праве на суверенитет Западному полушарию
9:12
«Только получила студенческий билет»: зачем Татьяна Буланова пошла учиться в 56
8:52
Новые детали: стал известен маршрут пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
8:30
Опубликованы кадры обстановки у штаб-квартиры DEA в Нью-Йорке
8:12
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Сейчас читают

«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео