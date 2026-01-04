Опубликованы кадры обстановки у штаб-квартиры DEA в Нью-Йорке

Опубликованы кадры обстановки у штаб-квартиры Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке. На месте находится корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Журналист отметил, что власти США еще в 2020 году начали уголовное преследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его обвиняют, в том числе, в сговоре с целью ввоза кокаина в Америку.

«За это <…> администрация Трампа (президента США. — Прим. ред.) даже назначила денежную награду — сначала 15 миллионов долларов, затем 25 и 50», — сказал корреспондент «Известий».

Ранее Мадуро был доставлен в Нью-Йорк. Венесуэльского лидера привезли в офис DEA. Он должен был пройти процедуру оформления, а затем быть доставлен в изолятор в Бруклине.

По приказу главы Белого дома Дональда Трампа 3 января США нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. В рамках операции американские военные захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По словам президента Соединенных Штатов, в понедельник над ними пройдет суд. Супруги, как сказал Трамп, лично ответственны за наркотерроризм против граждан его страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента.

